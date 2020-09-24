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В Толочинском районе женщина выпала из кабины погрузчика и погибла
Источник материала: Навiны
27-летняя женщина погибла 23 сентября в агрогородке Озерцы Толочинского района.
Как сообщает Следственный комитет, женщина ехала в кабине погрузчика, но в какой-то момент выпала из нее, так как дверь кабины была открыта.
По данным следствия, погрузчиком управлял 36-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало 2,9 промилле в выдыхаемом воздухе.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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27-летняя женщина погибла 23 сентября в агрогородке Озерцы Толочинского района.
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