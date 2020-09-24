В Толочинском районе женщина выпала из кабины погрузчика и погибла

27-летняя женщина погибла 23 сентября в агрогородке Озерцы Толочинского района.





Как сообщает Следственный комитет, женщина ехала в кабине погрузчика, но в какой-то момент выпала из нее, так как дверь кабины была открыта.

По данным следствия, погрузчиком управлял 36-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало 2,9 промилле в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.