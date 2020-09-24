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В Толочинском районе женщина выпала из кабины погрузчика и погибла

24.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

27-летняя женщина погибла 23 сентября в агрогородке Озерцы Толочинского района.

В Толочинском районе женщина выпала из кабины погрузчика и погибла

Как сообщает Следственный комитет, женщина ехала в кабине погрузчика, но в какой-то момент выпала из нее, так как дверь кабины была открыта.

По данным следствия, погрузчиком управлял 36-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало 2,9 промилле в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

 
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27-летняя женщина погибла 23 сентября в агрогородке Озерцы Толочинского района.
 
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