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Генпрокуратура обещает найти и наказать всех зачинщиков беспорядков

24.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

От ответственности не уйдет ни один человек, совершивший преступление на несанкционированных акциях или в интернете, заявил журналистам 24 сентября в Минске генеральный прокурор Андрей Швед. Его комментарий был показан в выпуске новостей телеканала ОНТ, сообщает БелаПАН.

Генпрокуратура обещает найти и наказать всех зачинщиков беспорядков

По словам Шведа, прокуратура «выработает тактику и стратегию действий по реализации поручений президента и обеспечит правопорядок». Он отметил, что «выявление зачинщиков беспорядков продолжается, пресекаются каналы финансирования подготовки несанкционированных акций».

«Все виновные будут наказаны рано или поздно, — заявил генпрокурор. — Хочу сразу сказать, что ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных пикетах, мероприятиях, но и в сети интернет, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению к ответственности».

По мнению Шведа, «происходящие события свидетельствуют о гибкости планов управляемой толпы, координаторы протестов меняют их в зависимости от реакции правоохранительных органов».

За все «незаконные действия», подчеркнул он, «участникам и организаторам придется возместить ущерб».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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От ответственности не уйдет ни один человек, совершивший преступление на несанкционированных акциях или в интернете, заявил журналистам 24 сентября в Минске...
 
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