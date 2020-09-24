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Казахстан отменил смертную казнь. Беларусь остается в постсоветском одиночестве

24.09.2020 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства, сообщает МИД Казахстана.

Важно отметить, что процедура отмены носит юридический характер. Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году.

При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием отменена не была и могла быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.

Сейчас в заключении в Казахстане содержится всего один смертник. Это «алматинский стрелок» Руслан Кулекбаев. В 2016 году он расстрелял в Алматы 10 человек, уточняет Lenta.ru.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

В 2019 году в Беларуси было вынесено три смертных приговора и совершено три казни.

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В штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол...
 
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