В Минске пьяный молодой человек громил остановку. А его друг снимал все это на видео (видео)

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей прогуливались по улицам города. Как минимум один из них был пьян. В какой-то момент он взял камень и с криками «Мне плевать на всех!» (оригинальная версия звучит немного грубее) разбил остекленную секцию остановки, а потом кулаками и локтями расправился с оставшимся стеклом.

Бой с остановкой на телефон снимал друг молодого человека, параллельно комментируя происходящее. Нарушителей уже нашли.

Как сообщают в пресс-службе МВД Беларуси, сотрудники Фрунзенского отдела Департамента охраны, прибывшие к месту происшествия, задержали дебошира. Следователи дали правовую оценку действиям гражданина, возбуждено уголовное дело за хулиганство.