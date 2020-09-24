ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пьяный молодой человек громил остановку. А его друг снимал все это на видео (видео)

24.09.2020 15:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей прогуливались по улицам города. Как минимум один из них был пьян. В какой-то момент он взял камень и с криками «Мне плевать на всех!» (оригинальная версия звучит немного грубее) разбил остекленную секцию остановки, а потом кулаками и локтями расправился с оставшимся стеклом.

Бой с остановкой на телефон снимал друг молодого человека, параллельно комментируя происходящее. Нарушителей уже нашли.

Как сообщают в пресс-службе МВД Беларуси, сотрудники Фрунзенского отдела Департамента охраны, прибывшие к месту происшествия, задержали дебошира. Следователи дали правовую оценку действиям гражданина, возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей прогуливались по улицам города. Как минимум один из них был пьян. В какой-то момент он взял камень и с...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК Беларуси: Главред Нашей Нивы подозревается в публикации «заведомо ложных сведений»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика