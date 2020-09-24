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В Минске пьяный молодой человек громил остановку. А его друг снимал все это на видео (видео)
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей прогуливались по улицам города. Как минимум один из них был пьян. В какой-то момент он взял камень и с криками «Мне плевать на всех!» (оригинальная версия звучит немного грубее) разбил остекленную секцию остановки, а потом кулаками и локтями расправился с оставшимся стеклом.
Бой с остановкой на телефон снимал друг молодого человека, параллельно комментируя происходящее. Нарушителей уже нашли.
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На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей прогуливались по улицам города. Как минимум один из них был пьян. В какой-то момент он взял камень и с...
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