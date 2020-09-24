Минчанин поймал четырех угрей. Они его разорили и почти довели до колонии

Источник материала: Onliner

Продолжаем рубрику «Почем рыба?». В июле 47-летний минчанин рыбачил с лодки на озере Белое в Мядельском районе. Добыл четырех угрей. Потом на этих угрей поймали его. Завели уголовное дело, обвинили в незаконной рыбалке с ущербом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 281 УК). Недавно состоялся суд. Теперь показываем, что бывает за четырех угрей.

Задержание состоялось 8 июля. Мужчина ловил так называемыми колобашками, которые проверял на деревянной лодке с подвесным мотором. На эти донные удочки и вытащил четырех угрей. Любительский лов этой рыбы в Беларуси запрещен. Минчанин был задержан с добычей.

Вред окружающей среде и рыбным запасам оценили в 300 базовых величин (8100 рублей). Таким образом, один угорь получился по 2025 рублей (но это не окончательная цена).

Пока шло следствие, рыбак отдал стране всю сумму. На суде полностью признал вину. Это отразилось на решении.

Приговор такой: год лишения свободы. Кроме того, сверх «стоимости» угрей виновный должен заплатить штраф в 100 базовых (2700 рублей). А также 1035 рублей «уголовно-правовой компенсации».

В то же время суд решил пока не отправлять человека в колонию, дав ему год испытательного срока. Такое снисхождение работает при условии своевременной выплаты штрафа. Также не должно быть совершено новых преступлений.

Приговор вступил в законную силу.

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