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Новая версия Microsoft Office без подписки появится в 2021 году

24.09.2020 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Куда делись те прекрасные времена, когда за что-то можно было заплатить один раз и пользоваться этим хоть до старости? Netflix, Xbox Game Pass, Apple Arcade, «Яндекс.Музыка»... В этом мире жизни по подписке есть и хорошие новости. В 2021 году Microsoft выпустит новую версию своего Office, которая не будет требовать подписки.

Произойдет это во второй половине следующего года для компьютеров на Mac и Windows. На данный момент основной пакет офисных программ компания распространяет по подписке. Если вам нужно использовать эти программы в автономном режиме и устанавливать их прямо на свой компьютер, существует несколько уровней подписки. Бесплатно ими можно пользоваться в веб-версии по аналогии с Google Docs. Если, конечно, у вас есть аккаунт Microsoft.

Предыдущую версию Office без подписки выпускали в 2018 году. Она лишена многих сетевых функций и обновлений, доступных по подписке в Office 365.

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Куда делись те прекрасные времена, когда за что-то можно было заплатить один раз и пользоваться этим хоть до старости? Netflix, Xbox Game Pass, Apple Arcade, «Яндекс.Музыка»... В этом...
 
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