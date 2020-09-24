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Мотоциклист, проехав между остановившимися авто, сбил девушек на переходе

24.09.2020 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проспекте Клецкова в Гродно вчера, 23 сентября, около 19:40. На нерегулируемом пешеходном переходе вблизи магазина «Ника» водители автомобилей остановились, чтобы пропустить пешеходов, а 33-летний мотоциклист попытался проехать между машинами и совершил наезд на двух девушек.

В результате ДТП пострадали и пешеходы, и сам мотоциклист.

— У 22-летней девушки диагностированы серьезные травмы головы и перелом голени, она и 37-летняя женщина с переломом затылочной кости и ушибами госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель мотоцикла с переломом ключицы после оказания медицинской помощи отпущен домой, — рассказали в ГАИ.

Мотоциклист, проехав между остановившимися авто, сбил девушек на переходе

Причины и иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проспекте Клецкова в Гродно вчера, 23 сентября, около 19:40. На нерегулируемом...
 
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