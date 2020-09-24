Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на ближайшие выходные из-за сильного ветра, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

Погода на текущей неделе порадовала белорусов. В страну пришло бабье лето, а вместе с ним - тепло. С прошлой недели в республике не объявляли штормовое предупреждение, однако уже на выходных снова ожидается погодное явление, вызывающее опасения синоптиков.

"Утром и днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В Минске утром и днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказали в Белгидрометцентре.

В целом в выходные в Беларуси сохранится комфортная погода. В субботу республика останется в теплой воздушной массе, днем по юго-западу Брестской области скажется влияние фронтального раздела. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается юго-восточный порывистый ветер, утром и днем - сильный порывистый. Температура воздуха составит ночью от +9°С по востоку до +17°С по западу страны, днем столбик термометра поднимется до +21..+27°С.

В воскресенье погоду в стране будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с территории Украины. Ночью будет переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем - на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Будет дуть юго-восточный, восточный сильный порывистый ветер. Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе+10..+17°С, днем воздух прогреется до +17..+23°С.