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Инаугурация Лукашенко: впечатления очевидца

24.09.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Инаугурация Лукашенко - впечатления очевидца.

На инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко присутствовали около 700 человек. Об этом рассказал радио Sputnik эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, который также был среди приглашенных гостей во Дворец Независимости. Особое впечатление на него произвела четкость церемонии, все элементы которой были расписаны по минутам. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Слова Лукашенко были очень эмоциональными. Президент отметил, что вакханалия, которую хотели устроить внешние игроки, в Беларуси не распространилась, и этот исторический этап можно считать победой. Но это только начало, впереди у нас этап нового технологического развития, человеческий капитал, была подчеркнута важность отношений с Российской Федерацией", – отметил собеседник Sputnik.

По его словам, на церемонии во Дворце Независимости также присутствовали служащие госведомств из столицы и регионов Беларуси, представители СМИ и экспертного сообщества.

Комментарий эксперта Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Все элементы инаугурации Александра Лукашенко были расписаны поминутно, рассказал радио Sputnik известный экономический эксперт Алексей Авдонин, который...
 
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