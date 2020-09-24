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МИД Беларуси ответил «легитиматорам» в ЕС и Украине

24.09.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

Внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением в связи с комментариями, которые распространили официальные лица стран ЕС и Украины после инаугурации Лукашенко.

Напомним, что представители стран Евросоюза и Украины выступили с негативными комментариями по поводу инаугурации Лукашенко , которая была проведена 23 сентября.

«Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны. Мы давно являемся международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене.  Запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН. Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, парламент и местные советы», - говорится в заявлении белорусского МИД.

«Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров".  Данный вопрос является надуманным и искусственным. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества», - уверены в МИД. 

Отдельной критике подверглась позиция Украины, которая вызывает у МИД Беларуси «особое удивление». По мнению белорусской дипломатии, украинские коллеги «уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений».

«Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества.  При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию», - подчеркивается в заявлении.

В конце документа МИД сглаживает резкий комментарий заявлением о готовности продолжать диалог: «Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации. Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами».

 
 
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Внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением в связи с комментариями, которые распространили официальные лица стран ЕС и Украины после инаугурации...
 
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