ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Нацбанка РБ встретился с главой Газпромбанка

24.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Глава Национального банка Беларуси (НББ) Павел Каллаур встретился в четверг в Минске с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

"Встреча была. Обсуждалось двустороннее сотрудничество, в том числе вопросы формирования органов управления ОАО "Белгазпромбанк", - цитирует Интерфакс-Запад пресс-службу Нацбанка. Итоги переговоров пресс-служба не комментирует.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обсуждает с акционерами Белгазпромбанка новый состав руководства белорусского банка. В декабре заканчивается срок полномочий временной администрации, которую ввели в Белгазпромбанке после его рейдерского захвата.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Национального банка Беларуси (НББ) Павел Каллаур встретился в четверг в Минске с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кибер-партизаны пообещали массовую атаку. В ЕРИП появилось от них послание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика