ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановкая провела встречу с главой МИД Нидерландов

24.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком и послом Нидерландов в Литве Бонни Хорбах

Светлана Тихановская поблагодарила представителей Нидерландов за поддержку и солидарность с беларусским народом. Стефан Блок высказал интерес к планам Светланы Тихановской и Координационного Совета и способам проведения диалога по разрешению политического кризиса в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Блок подтвердил, что Нидерланды не признают легитимность Александра Лукашенко и выразил готовность способствовать в деле проведения переговоров о новых выборах. Также он заявил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать гражданское общество Беларуси.

Светлана Тихановская отдельно поблагодарила собеседников за то, что поверенный в делах Нидерландов в Беларуси Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут лично присутствовал на суде над Марией Колесниковой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком и послом Нидерландов в Литве Бонни Хорбах
 
Новости дня
Новости разные
 
"Никого не будут наказывать". В Жлобине за забастовку рабочего БМЗ отправили на 12 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика