СК Беларуси: Главред Нашей Нивы подозревается в публикации «заведомо ложных сведений»

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси подтвердил, что главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович задержан по подозрению в совершении преступления по ст. 188 Уголовного кодекса – клевета.

«По данным следствия, в середине августа текущего года на интернет-ресурсе «Наша нива» размещена публикация, содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя Министра внутренних дел Беларуси. По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении указанного преступления задержан главный редактор ресурса», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«Обстоятельства противоправных действий̆ выясняются. Проводится расследование», - сказано в сообщении.

Мартинович был задержан за публикацию статьи, в которой один из диджеев Площади перемен Влад Соколовский утверждал, что во время ареста его в карцере посетил и бил замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков.

Соколовский после этого заявления был приглашен в МВД, где от него потребовали опровержения заявления о Барсукове, пригрозив уголовным делом за клевету. После этого Соколовский сказал, что "не уверен на 100%, что это был Барсуков», и сообщил, что «официально я подписался под тем, что это не он".