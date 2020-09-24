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Кибер-партизаны пообещали массовую атаку. В ЕРИП появилось от них послание
Источник материала: Партизан
Белорусские кибер-партизаны объявили на 24-30 сентября тотальную атаку.
"Специально не публикуем предупреждения, чтобы не сорвать план", - говорится в их сообщения.
Они также временно ограничили «все коммуникации с «новыми партизанами», пообещав открыть набор в октябре.
При этом кибер-партизаны взяли на себя ответственность за сбои в работе информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления, о которых 23 сентября сообщил Государственный таможенный комитет.
Кроме того, кибер-партизаны заявляют, что взломали систему ЕРИП «Расчет». Теперь на чеках автоматически печатается предупреждение силовикам о люстрации. Их призывают «опомниться и встать на сторону народа».
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Белорусские кибер-партизаны объявили на 24-30 сентября тотальную атаку.
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