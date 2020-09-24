Спешит выслужиться? Новоиспеченный генпрокурор пугает протестующих штрафами и уголовными делами





По его словам, каждое "неправильное" действие должно повлечь реакцию: «Пришел на несанкционированную акцию — будешь наказан рублем». Генпрокурора цитирует БелТА.





О координации силовиков

«Сегодня в Генеральной прокуратуре проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Его основная цель — совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в странею





Проблемные вопросы взаимодействия всех государственных органов в сложившейся обстановке, особенно в части общественной безопасности, нам хорошо известны. В связи с этим особое значение имеет скоординированность нашей работы. Она должна быть нацелена на опережение событий и иметь конкретный практический результат в ближайшее время», - заявил Андрей Швед.





О неотвратимости наказания

Генпрокурор обозначил некоторые важные направления для концентрации усилий:





«Первое — целенаправленная работа по обеспечению неотвратимости наказания организаторов и активных участников протестных акций, возмещению причиненного всеми виновными материального ущерба.





Правоохранительные и иные государственные органы работают над установлением всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа. В этой части намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы.





С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия для установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию — будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны».





Вот только почему-то новоиспеченный генпрокурор ничего при этом не сказал о неотвратимости наказания для сорвавшихся с цепи силовиков, избивавших и убивавших с особой жестокостью мирных демонстрантов, которые вышли на АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫЙ протест как с точки зрения гражданских прав, так и Конституции - до сих пор не заведено НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА, несмотря на то, что в СК было подано БОЛЕЕ 2000 ЗАЯВЛЕНИЙ пртерпевших!





О родителях: передавать сведения в органы опеки

Угрожает генпрокурор и родителям под вывеской "защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия".





"Органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия, чтобы не допустить подобных фактов в дальнейшем".





"Определены формы и методы работы ряда государственных органов, направленные на выявление и пресечение любых видов нарушений закона со стороны молодежи, особенно в учреждениях образования. Потребовано усилить профилактическую и идеологическую работу в молодежной среде. Указаны и иные меры, которые будут реализованы с учетом полномочий и компетенций каждого органа и организации», — добавил Андрей Швед.





О блогерах

«Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности.





onliner.by В ближайшие несколько месяцев общественность узнает о результатах этой работы посредством открытого судебного рассмотрения ряда уголовных дел, где с учетом полученных бесспорных доказательств вы убедитесь в том, что правоохранительные органы только будут наращивать свои усилия по пресечению и выявлению подобного рода преступений и правонарушений», - цитирует Шведа



