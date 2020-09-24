«Вскрыли стену, а утеплителя там нет». Помните проблемный дом в Уручье? Там нашли новый «сюрприз»

Источник материала: Tut.by

«Да кто ж так строил-то?» — каждый раз удивляются строители, обнаруживая новые сюрпризы при ремонте того самого дома в Уручье по улице Героев 120-й дивизии, у которого разрушается фасад. Теперь здесь новая проблема: после того как со стен сняли старую штукатурку, то вскрылась причина их промерзания — там, где должен быть утеплитель — пустота. Это значит, что сроки ремонта опять сдвигаются. Мы изучили выводы экспертов шестилетней давности и выяснили, что об этих дефектах знали еще в 2014 г., просто никто не хотел их устранять.





Дом с сюрпризом

То, что дом введен в эксплуатацию с «косяками», владельцы поняли в первую зиму после заселения. Проблемы вылезали одна за другой: у кого-то плесень по углам, трещины по стенам, холод в комнатах при включенном отоплении, неработающая вентиляция (притом что в каждой квартире свой газовый котел). Потом проблемы проявились на фасаде: трещины, отделка отваливалась большими кусками.

Комиссионное обследование дома с участием проектировщиков из «Военпроекта» в 2014 году установило причины, почему в квартирах плесневеют стены: там, где должен быть утеплитель, — пустота, прикрытая тонким слоем штукатурки снаружи и изнутри. Все это приводит к промерзанию стен с образованием наледи и плесени на их внутренней поверхности. Кроме того, было выявлено, что стены сложены еще и без перевязки и без клея (!).





Отметим, что для этого потребовалось вскрывать стены в районе несущих колонн и над окнами со стороны квартиры.

— Вскрыли стены на 10-м этаже, в 28 и 29 квартире, — говорит Дмитрий, заместитель председателя ЖСПК. — Утеплителя внутри не обнаружилось, но тогда предположили, что это проблема только одного этажа. Потом стало понятно, что это проблема всего дома: люди своими силами ремонтировали, закладывали сами утеплитель.





Напомним, что есть еще и выводы строительного эксперта, что для внешних стен использовались не те блоки, которые были заложены в проекте: вместо D600 стены сложены из D500 (меньшей плотности и более дешевые). Есть и заключение проектировщика от том, что застройщик «промахнулся» с высотой вентшахты примерно на метр. То есть их нужно поднять, чтобы во всем доме появилась нормальная вентиляция.





Почему начал осыпаться фасад на новом доме? Эксперт сделал заключение, что применялся штукатурный состав с низким коэффициентом паропроницаемости по отношению к ячеистым блокам.

И это не полный список дефектов, которые выявили еще шесть лет назад. Однако ни застройщик, ни генподрядная организация (УП «Монолит») их не устранили при наличии рекомендаций.

















В 2017 году УКС «Восток» (к которому присоединили первоначального застройщика — УКС Первомайского района) составил дефектный акт по дому, но к устранению так и не приступил. Разбирательство дошло до суда.

Решение суда касалось лишь устранения проблем с фасадом — удалять старую штукатурку и наносить новую теплоизоляционную, разработанную специально для отделки газосиликатных блоков: она не пропускает влагу снаружи внутрь стен и не препятствует выведению пара из блока наружу.

Однако УКС «Восток» к этому времени уже был расформирован, а обязательства по ремонту фасада перешли к УКС Заводского района. К исполнению решения суда застройщик приступил лишь в мае этого года. К концу лета многие проблемные места были отремонтированы, десятый этаж с одной стороны был полностью оштукатурен смесью, которую рекомендовала стройэкспертиза.

Что показало вскрытие?

Но уже в сентябре строители отрапортовали начальству: стены в районе несущих колонн на нескольких этажах нужно вскрывать — при простукивании со стороны фасада раздается глухой звук, который бывает только в случае, когда за стеной находится пустота. А так быть не должно.

Журналист REALTY.TUT.BY как раз присутствовал на «вскрытии» стены на уровне 4-го этажа.

— Сначала мы определяли участки с отслоившейся штукатуркой, сбивали ее, — говорит строитель. — В одном месте при простукивании обнаружили пустоту за блоком. Когда мы достали блок из стены, то обнаружили проблему промерзания стен в квартире. Смотрите, вот эта несущая колонна должна быть утеплена по периметру, но утеплителя мы не наблюдаем.

Его не съели мыши, не растащили птицы и не выдуло ветром — его просто туда не заложили.



Голая колонна

Зачем там нужен утеплитель? Дело в том, что монолитные колонны каркаса дома без дополнительного утепления являются мостиком холода с улицы в квартиру. При контакте с теплым воздухом квартиры на поверхности холодного бетона появляется конденсат, а потом и плесень. Газосиликатный блок хоть и является теплоизолятором, но его недостаточно, чтобы колонна не промерзала. Поэтому ее по периметру обклеивают минераловатным утеплителем.



Этот участок бетона должен закрывать утеплитель

«Вскрытие» показало еще несколько проблемных мест. Например, строители сильно удивлялись блокам, сложенным без клея и без перевязки стен между собой.



Еще один «сюрприз»: блоки стены сложены без перевязки с соседней стеной



А с этой стороны перевязка есть

Впрочем, для жильцов дома это не стало неожиданностью — лишь подтвердили их догадки, что отсутствие утеплителя носит не локальный характер. Как и то, что их дом не отвечает критериям «дома повышенной комфортности».

— Жена в 2009 году получила льготный кредит на строительство двухкомнатной квартиры на 64 «квадрата» в этом доме, 196 миллионов рублей, — рассказывает Дмитрий Жуковский, житель дома и заместитель председателя ЖСПК. — Курс доллара на тот момент — три тысячи рублей за доллар. То есть стоимость квадрата составила 1088 долларов за квадратный метр. Почти столько же стоили элитные квартиры. Для сравнения: в панельках с нами рядом метр тогда стоил всего 500 долларов. Разве мы за эти деньги получили качественный и комфортный дом? Получается, что застройщик и подрядчик освоили по сути госсредства, которые выделялись на жилье для военных, но дом сдали с огромным количеством недостатков.

Строители тем временем поднялись выше и выявили, что, похоже, колонна не утеплена и на пятом, и на шестом этажах.

«Будем устранять»

УКС Заводского района этот дом не строил, ему его передали по наследству. И понятно, что этой строительной организации совершено не интересно отвечать за чужой, по сути, объект. И если судебный иск о ремонте фасада они в итоге начали исполнять, то разборка стен, утепление колонн и обратная сборка в их планы не входила, на это нужно дополнительное финансирование.

Заместитель директора УКС Заводского района Елена Муравицкая подтвердила, что в ходе ремонтных работ на фасаде, когда строители сбивали старую штукатурку, обнаружилось, что в некоторых местах на фасаде в районе несущих колонн есть пустоты. В этих местах стены разобрали, колонны утеплили. После этого блоки установили на клей на прежнее место.



Фото предоставлено жильцом дома

Елена Муравицкая также заявила, что речь идет о локальных участках на четвертом и шестом этажах на торце здания. Она затруднилась объяснить, почему в этих местах нет утеплителя: «Не могу даже предположить, этим занималось другое предприятие, но явно что-то пошло не так».

Замдиректора УКСа подтвердила, что дополнительные работы будут выполняться за счет организации.

— Мы же не можем так оставить, оштукатурить и спрятать, хоть это дополнительные работы и нагрузка на УКС, — говорит Елена Муравицкая. — В настоящее время у нас поставлена задача исполнить решение суда в полном объеме. И мы его исполняем.

Также стало известно, что сроки ремонта будут продлены. По словам представителя УКСа, до конца октября фасад будет готов. Новых «сюрпризов» застройщик не ожидает: здание уже полностью обследовано, новых проблем не выявлено.

Кто же так строил?

Строительство дома началось в 2009 году. Застройщик — УКС Первомайского района, генподрядчик — УП «Монолит».

Судя по исполнительной документации, проблемы у дома появились еще на этапе возведения железобетонного каркаса, в 2011 году строительство приостанавливалось. Проводилась экспертиза, которая выявила ряд серьезных недостатков.





Вот что мы нашли в альбоме «Стройнаука»:

наличие силовых трещин и других признаков перегрузки участка перекрытия над подвалом под вентблоки,

смещение в плане отверстий под инженерные коммуникации в плитах перекрытий,

смещение в плане отдельных колонн до максимально допустимых значений, наличие размороженных участков бетона на перекрытиях .

И это еще не все: для заинтересованных лиц в альбоме еще много замечаний с картинками:





































Кто строил дом и кто подписывал акты выполненных и, вероятно, оплаченных работ, известно — в ЖСПК сохранилась вся документация.





Судя по тому, что дом был сдан в эксплуатацию в 2012 году и все акты выполненных работ подписаны без замечаний, то выявленные дефекты были устранены. Но у владельцев квартир «повышенной комфортности» вопрос: почему же столько проблем вылезло после ввода дома в эксплуатацию и ответят ли за это должностные лица, ставившие свои подписи под актами выполненных работ?