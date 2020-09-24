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Вадим Девятовский удалил пост о том, что больше не считает Лукашенко своим президентом

24.09.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост «Лукашенко — не мой президент!»


Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

Напомним, 21 августа Девятовский, ранее поддерживавший президента Беларуси, оставил это сообщение на своей странице в Facebook.


Скрин из фейсбука Вадима Девятовского

Позже, в интервью Tribuna.com, он пояснил свою точку зрения.

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Facebook — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали.

Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, — сказал Девятовский.

Сегодня Вадим Девятовский покинул пост главы БФЛА. На этой должности его сменил Иван Тихон.

 
 
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Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост «Лукашенко - не мой президент!»
 
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