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Вадим Девятовский удалил пост о том, что больше не считает Лукашенко своим президентом
Источник материала: Tut.by
Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост «Лукашенко — не мой президент!»
Напомним, 21 августа Девятовский, ранее поддерживавший президента Беларуси, оставил это сообщение на своей странице в Facebook.
Позже, в интервью
— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Facebook — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали.
Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, — сказал Девятовский.
Сегодня Вадим Девятовский покинул пост главы БФЛА. На этой должности его
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Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост «Лукашенко - не мой президент!»
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