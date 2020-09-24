ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суббренд Geely представил концепт электрокара с запасом хода 700 км. Продажи начнутся через год

24.09.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Китайская компания Lynk & Co, которая является частью холдинга Geely, перед началом Пекинского автосалона раскрыла свою новинку — концепт электромобиля Zero. Расчетный запас хода составит 700 км, а производство планируют начать уже в следующем году.


Lynk & Co Zero Concept — первый взгляд на будущее бренда Lynk & Co как мирового лидера в области чистых электромобилей. Zero Concept будет построен на архитектуре SEA, чисто электрической платформе, которая будет использоваться в качестве основы для всех новых электромобилей в портфеле Geely Holding Group. Кроме того, SEA призвана стать первой в мире архитектурой с открытым исходным кодом. Это значит, что ее смогут использовать другие производители для разработки собственных электромобилей.


Дизайн Zero был разработан в шведской студии компании, которая находится в Гетеборге. Концепт отличается четкими графическими линиями, которые подчеркивают технологические аспекты Zero Concept.

Использование архитектуры SEA дало дизайнерам возможность создать автомобиль с идеальными пропорциями — с низкими свесами как спереди, так и сзади, а также с динамичным спортивным профилем. Это отвечает позиционированию Zero как туристического купе. При этом длина колесной базы у автомобиля — чуть меньше трех метров.


Производство Zero Concept стартует в 2021 году на новом предприятии на востоке Китая. Электромобиль будет поддерживать обновления через беспроводную связь. Мультимедийная система оснащена искусственным интеллектом, который способен поддерживать голосовое общение с электрокаром.


Ожидается, что запас хода серийного автомобиля превысит 700 км в соответствии с циклом NEDC. Разгон до 100 км/ч займет меньше четырех секунд. Более подробная информация появится после официальной премьеры на Пекинском автосалоне, который откроется 26 сентября.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайская компания Lynk&Co показала концепт электромобиля с запасом хода до 700 км. Производство планируют начать в 2021 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Никого не будут наказывать". В Жлобине за забастовку рабочего БМЗ отправили на 12 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика