Суббренд Geely представил концепт электрокара с запасом хода 700 км. Продажи начнутся через год

Источник материала: Tut.by

Китайская компания Lynk & Co, которая является частью холдинга Geely, перед началом Пекинского автосалона раскрыла свою новинку — концепт электромобиля Zero. Расчетный запас хода составит 700 км, а производство планируют начать уже в следующем году.





Lynk & Co Zero Concept — первый взгляд на будущее бренда Lynk & Co как мирового лидера в области чистых электромобилей. Zero Concept будет построен на архитектуре SEA, чисто электрической платформе, которая будет использоваться в качестве основы для всех новых электромобилей в портфеле Geely Holding Group. Кроме того, SEA призвана стать первой в мире архитектурой с открытым исходным кодом. Это значит, что ее смогут использовать другие производители для разработки собственных электромобилей.





Дизайн Zero был разработан в шведской студии компании, которая находится в Гетеборге. Концепт отличается четкими графическими линиями, которые подчеркивают технологические аспекты Zero Concept.

Использование архитектуры SEA дало дизайнерам возможность создать автомобиль с идеальными пропорциями — с низкими свесами как спереди, так и сзади, а также с динамичным спортивным профилем. Это отвечает позиционированию Zero как туристического купе. При этом длина колесной базы у автомобиля — чуть меньше трех метров.





Производство Zero Concept стартует в 2021 году на новом предприятии на востоке Китая. Электромобиль будет поддерживать обновления через беспроводную связь. Мультимедийная система оснащена искусственным интеллектом, который способен поддерживать голосовое общение с электрокаром.





Ожидается, что запас хода серийного автомобиля превысит 700 км в соответствии с циклом NEDC. Разгон до 100 км/ч займет меньше четырех секунд. Более подробная информация появится после официальной премьеры на Пекинском автосалоне, который откроется 26 сентября.