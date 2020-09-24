СК прокомментировал задержание главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича

Следственный комитет прокомментировал задержание главного редактора интернет-издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича.



Источник: facebook.com/jahor.marcinovich

«По данным следствия, в середине августа текущего года на интернет-ресурсе "Наша нива" размещена публикация, содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел Беларуси, — сообщил СК в своем телеграм-канале 24 сентября. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса. По подозрению в совершении указанного преступления задержан главный редактор ресурса. Обстоятельства противоправных действий выясняются. Проводится расследование».

Комитет отмечает, что за восемь месяцев 2020 года по ст. 188 УК (клевета) возбуждено 27 уголовных дел. В ведомстве напоминают, что «клевета влечет за собой не только административную, но уголовную ответственность».

Егор Мартинович был задержан накануне. Поводом стало опубликованное 17 августа интервью с одним из диджеев, включивших 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя «Перемен», в котором упоминается заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Утром 23 сентября в квартире Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, прошел обыск. После его завершения Мартиновича вместе с адвокатом увезли на допрос в Следственный комитет. Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты. Позже Гуштын сообщила, что ее муж помещен в ИВС на трое суток.

Тем временем адвокат Сергей Зикрацкий опубликовал в «Фейсбуке» юридическое обоснование того, почему журналиста нельзя судить за клевету. Адвокат уверен, что «дело в отношении Егора Мартиновича должно быть незамедлительно прекращено, поскольку у него не было прямого умысла на клевету».

По информации Зикрацкого, в случае распространения порочащих высказываний на медиа или журналиста может быть наложен штраф. «Но журналист не может быть привлечен к уголовной ответственности», — подчеркивает адвокат. Статья 188 УК предполагает, что ответственность за клевету наступает только при наличии прямого умысла, отмечает он. «Это означает, что лицо знает, что сведения недостоверные, тем не менее их распространяет», — поясняет Зикрацкий.

«Журналист, который получает информацию от своих источников, не может достоверно знать, говорит источник правду или нет. В этой связи у журналиста в абсолютном большинстве случаев не может быть прямого умысла на распространение ложных высказываний», — пишет адвокат.