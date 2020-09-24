Небоскреб, вдохновленный бутоном цветка, построят в Гонконге по проекту бюро Захи Хадид

Источник материала: Onliner

Гонконг небоскребами удивить очень сложно, но в ближайшем будущем в городе появится башня, над которой работает одна из самых известных мировых архитектурных студий. С прошлого города там строится 190-метровая высотка, спроектированная бюро Zaha Hadid Architects. На ее образ авторов вдохновил цветок, являющийся местным символом.

Небоскреб получил, по крайней мере пока, нехитрое название 2 Murray Road (адрес, по которому он расположен). Его возводят на месте старого многоэтажного паркинга рядом с небольшим парком «Чартер-гарден» и двумя очень известными гонконгскими башнями — штаб-квартирами Bank of China и HSBC. В силуэте высотки нашел отражение бутон баугинии Блейка, являющейся символом этого города. Стеклянные панели, формирующие криволинейный силуэт здания, обеспечивают полную защиту помещений от летних тайфунов.

















Как принято сейчас, внешнее озеленение соседнего парка продолжается садами внутри комплекса. Его хозяева рассчитывают на получение платинового сертификата LEED. Вентиляторы, установленные на западном фасаде небоскреба, при повышенном нагреве солнца включаются сами, а энергию им обеспечивают фотоэлектрические элементы. На верху башни расположится банкетный зал.











