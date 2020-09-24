ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На выходные объявлен оранжевый уровень. Пока — жара, впереди — похолодание

24.09.2020 16:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белгидромет заблаговременно предупреждает о некоторых потрясениях, которые намечены на субботу и воскресенье. Ждем сильный ветер, есть вероятность гроз. Так всегда случается перед переменами.

Утром и днем 26 сентября, а также в течение суток 27 сентября на большей части Беларуси ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. При этом в субботу днем еще довольно тепло — от 22 до 28 градусов, что многовато для конца сентября.

Но к воскресенью это тепло сдует в правый нижний угол. Только на Гомельщине до 22 градусов, у остальных похуже. Каким-то образом холоднее всего на Брестчине — от 15 днем.

Температура продолжит падать. Завтра расскажем подробнее, чего ждать. И надо ли.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет заблаговременно предупреждает о некоторых потрясениях, которые намечены на субботу и воскресенье. Ждем сильный ветер, есть вероятность гроз. Так...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Великом камне» построят бимодальный железнодорожный терминал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика