На выходные объявлен оранжевый уровень. Пока — жара, впереди — похолодание

Источник материала: Onliner

Белгидромет заблаговременно предупреждает о некоторых потрясениях, которые намечены на субботу и воскресенье. Ждем сильный ветер, есть вероятность гроз. Так всегда случается перед переменами.

Утром и днем 26 сентября, а также в течение суток 27 сентября на большей части Беларуси ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. При этом в субботу днем еще довольно тепло — от 22 до 28 градусов, что многовато для конца сентября.

Но к воскресенью это тепло сдует в правый нижний угол. Только на Гомельщине до 22 градусов, у остальных похуже. Каким-то образом холоднее всего на Брестчине — от 15 днем.

Температура продолжит падать. Завтра расскажем подробнее, чего ждать. И надо ли.