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На выходные объявлен оранжевый уровень. Пока — жара, впереди — похолодание
Источник материала: Onliner
Утром и днем 26 сентября, а также в течение суток 27 сентября на большей части Беларуси ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. При этом в субботу днем еще довольно тепло — от 22 до 28 градусов, что многовато для конца сентября.
Но к воскресенью это тепло сдует в правый нижний угол. Только на Гомельщине до 22 градусов, у остальных похуже. Каким-то образом холоднее всего на Брестчине — от 15 днем.
Температура продолжит падать. Завтра расскажем подробнее, чего ждать. И надо ли.
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Белгидромет заблаговременно предупреждает о некоторых потрясениях, которые намечены на субботу и воскресенье. Ждем сильный ветер, есть вероятность гроз. Так...
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