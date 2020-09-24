Источник материала: Onliner

Как сообщили в УВД Минской области, утром 20 сентября в Слуцкий РОВД поступила информация от проезжающих водителей о ДТП около деревни Кухты Слуцкого района. Выбывшие сотрудники ГАИ на указанном месте обнаружили в кювете Volvo с механическими повреждениями. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

— Чтобы избежать административной ответственности, мужчина стал предлагать сотрудникам ГАИ деньги. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он настойчиво предлагал 400 долларов и 300 белорусских рублей, — рассказали в УВД Минской области.

Сотрудники ГАИ вызвали следственно-оперативную группу для оформления попытки дачи взятки.

— После этого водитель повторно попытался передать эти же деньги сотруднику БЭП, прибывшему в составе следственно-оперативной группы. Правоохранители зафиксировали оба факта дачи взятки, — сообщили в УВД.

Сотрудники милиции задержали 44-летнего минчанина, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями будет дана правовая оценка.

К слову, ранее мужчина уже четырежды был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Сегодня по решению суда — в пятый раз.