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Молодая жена Петросяна показала трогательный снимок сына
24.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга российского юмориста Евгения Петросяна растрогала подписчиков в Instagram: Татьяна Брухунова опубликовала новый снимок своего маленького сына Вагана.
© Photo : Instagram / bruhunova
В день своего 75-летия Петросян сделал неожиданный подарок фанатам: сатирик подтвердил новость о рождении наследника и
Редкий снимок малыша, запечатленный перед сном, произвел фурор в Instagram Брухуновой: растроганные подписчики не прекращают умиляться маленькому сыну Петросяна.
На
Напомним, что недавно "постановочное" фото молодой жены сатирика с малышом раскритиковали в сети.
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Избранница звезды "Аншлага" перестала скрывать факт материнства и поделилась редкой фотографией наследника.
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