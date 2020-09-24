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Молодая жена Петросяна показала трогательный снимок сына

24.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна растрогала подписчиков в Instagram: Татьяна Брухунова опубликовала новый снимок своего маленького сына Вагана.

© Photo : Instagram / bruhunova
"Постановочное" фото молодой жены Петросяна с сыном раскритиковали в сети

В день своего 75-летия Петросян сделал неожиданный подарок фанатам: сатирик подтвердил новость о рождении наследника и впервые опубликовал фото малыша. Позже Брухунова призналась, что родила сына самостоятельно, опровергнув слухи о суррогатном материнстве и начала радовать поклонников новостями из жизни наследника.

Редкий снимок малыша, запечатленный перед сном, произвел фурор в Instagram Брухуновой: растроганные подписчики не прекращают умиляться маленькому сыну Петросяна.

На фотографии в "сторис", Ваган поднял ножки в светлых ползунках и продемонстрировал надпись love на штанишках.

Напомним, что недавно "постановочное" фото молодой жены сатирика с малышом раскритиковали в сети.

 
Теги: Новости
 
 
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