Молодая жена Петросяна показала трогательный снимок сына

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна растрогала подписчиков в Instagram: Татьяна Брухунова опубликовала новый снимок своего маленького сына Вагана.

В день своего 75-летия Петросян сделал неожиданный подарок фанатам: сатирик подтвердил новость о рождении наследника и впервые опубликовал фото малыша . Позже Брухунова призналась, что родила сына самостоятельно , опровергнув слухи о суррогатном материнстве и начала радовать поклонников новостями из жизни наследника.

Редкий снимок малыша, запечатленный перед сном, произвел фурор в Instagram Брухуновой: растроганные подписчики не прекращают умиляться маленькому сыну Петросяна.

На фотографии в "сторис", Ваган поднял ножки в светлых ползунках и продемонстрировал надпись love на штанишках.

Напомним, что недавно "постановочное" фото молодой жены сатирика с малышом раскритиковали в сети.