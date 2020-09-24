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Силовикам дали новое оружие: что это за жёлтая вонючая жидкость, которой заливали протестующих из водомётов
Источник материала: KYKY>
Вчера, 23 сентября, для разгона мирной акции протеста против
Как цветную воду комментирует милиция?
В беседе с РИА «Новости» представители внутренних войск Беларуси
Что говорит опыт других стран?
Вообще, практика использования цветной воды в водометах не нова и придумана не беларускими силовиками. К этой практике периодически прибегают полицейские по всему миру.
К примеру, индонезийская полиция для подавления протестов добавляла розовый краситель в воду для водометов,
Покрашенная вода может быть также «усилена» так называемыми химическими ловушками — специальным составом, у которого яркий цвет, который проявляется на открытых участках тела, его невозможно смыть долгое время (иногда на протяжении по крайней мере нескольких недель), и он четко виден в ультрафиолетовом спектре — достаточно навести на человека любую УФ-лампу.
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Силовикам дали новое оружие: что это за жёлтая вонючая жидкость, которой заливали протестующих из водомётов
Вчера, 23 сентября, для разгона мирной акции протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко митингующих и даже машины обливали из водометов желтой и, по...
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