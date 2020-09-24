ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовикам дали новое оружие: что это за жёлтая вонючая жидкость, которой заливали протестующих из водомётов

24.09.2020 16:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 23 сентября, для разгона мирной акции протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко митингующих и даже машины обливали из водометов желтой и, по словам очевидцев, дурно пахнущей жидкостью. По словам экспертов, в Беларуси такое оружие в виде окрашенной воды в действии замечено впервые. 

Как цветную воду комментирует милиция?

В беседе с РИА «Новости» представители внутренних войск Беларуси подтвердили, что на людей действительно лилась окрашенная вода, но без специальных добавок: «Это была вода, смешанная с краской. Обычная краска, отстирывается она обычно. Никакого вреда нанести не может».

Что говорит опыт других стран?

Вообще, практика использования цветной воды в водометах не нова и придумана не беларускими силовиками. К этой практике периодически прибегают полицейские по всему миру.

К примеру, индонезийская полиция для подавления протестов добавляла розовый краситель в воду для водометов, отмечает TUT.by. С той целью, чтобы пометить манифестантов и таким образом упростить их последующие задержания. Великобритания, продавшая эти водометы Индонезии, такую практику осудила.

Покрашенная вода может быть также «усилена» так называемыми химическими ловушками — специальным составом, у которого яркий цвет, который проявляется на открытых участках тела, его невозможно смыть долгое время (иногда на протяжении по крайней мере нескольких недель), и он четко виден в ультрафиолетовом спектре — достаточно навести на человека любую УФ-лампу.

Быстрая доставка новостей без цензуры — в нашем Telegram. Подпишитесь!

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 23 сентября, для разгона мирной акции протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко митингующих и даже машины обливали из водометов желтой и, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Небоскреб, вдохновленный бутоном цветка, построят в Гонконге по проекту бюро Захи Хадид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика