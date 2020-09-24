Силовикам дали новое оружие: что это за жёлтая вонючая жидкость, которой заливали протестующих из водомётов

Источник материала: KYKY

Вчера, 23 сентября, для разгона мирной акции протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко митингующих и даже машины обливали из водометов желтой и, по словам очевидцев, дурно пахнущей жидкостью. По словам экспертов, в Беларуси такое оружие в виде окрашенной воды в действии замечено впервые.

Как цветную воду комментирует милиция?

В беседе с РИА «Новости» представители внутренних войск Беларуси подтвердили , что на людей действительно лилась окрашенная вода, но без специальных добавок: «Это была вода, смешанная с краской. Обычная краска, отстирывается она обычно. Никакого вреда нанести не может».

Что говорит опыт других стран?

Вообще, практика использования цветной воды в водометах не нова и придумана не беларускими силовиками. К этой практике периодически прибегают полицейские по всему миру.

К примеру, индонезийская полиция для подавления протестов добавляла розовый краситель в воду для водометов, отмечает TUT.by. С той целью, чтобы пометить манифестантов и таким образом упростить их последующие задержания. Великобритания, продавшая эти водометы Индонезии, такую практику осудила.

Покрашенная вода может быть также «усилена» так называемыми химическими ловушками — специальным составом, у которого яркий цвет, который проявляется на открытых участках тела, его невозможно смыть долгое время (иногда на протяжении по крайней мере нескольких недель), и он четко виден в ультрафиолетовом спектре — достаточно навести на человека любую УФ-лампу.

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