В Могилеве строят многоэтажные электродома: как они выглядят и сколько в них стоит «квадрат»

Источник материала: Tut.by

Первый в Могилеве экспериментальный трехэтажный электродом собирались сдать в мае, но не получилось: строители и сейчас, в конце сентября, устраняют в нем дефекты. А в это время на другом конце города строят уже 80-квартирный электродом, который собираются сдать в первом квартале 2021 года. Узнали, что можно ждать от всего этого электрожилья.





Кирпичная трехэтажка на улице Воровского в Могилеве — тот самый первый в регионе электродом, который должен был еще 4 месяца назад стать началом эксперимента и показать, стоит ли строить такие дома. Но государственные застройщики не дождались не то что результатов эксперимента — даже его начала: в дом на Воровского еще не въехали жильцы, а в Могилеве уже строят еще два электродома.

Первый экспериментальный электродом — это три этажа, два подъезда и 24 квартиры. В доме поровну одно- и двухкомнатных квартир площадью 38 и 60 «квадратов» соответственно.













С самого начала планировалось, что весь дом будет арендным, потому квартиры сдаются с отделкой. В «однушках» бойлеры на 100 литров установлены на кухнях прямо возле умывальников, в «двушках» — в туалетах, которые, в отличие от санузлов в однокомнатных, разделены с ванной. То есть жильцы этих квартир не будут зависеть от сезонных отключений горячей воды. От отопительного сезона — тоже: в каждой комнате вместо батарей — электрические конвекторы, в ванной — электрический же полотенцесушитель с таймером. Плиты тоже электрические: газопровода в доме нет, как и труб для подачи горячей воды.

Счетчиков электроэнергии на каждую квартиру два: один — для отопления и горячей воды, второй — «для розеток», то есть для других электроприборов.

















Заказчик дома на улице Воровского — областной УКС. Строительство этого экспериментального жилья, по некоторым данным, обошлось в районе 2,3 млн рублей. Сколько будет стоить аренда квартиры в электродоме на Воровского, пока неизвестно. Сейчас цены на аренду подобных квартир в Могилеве варьируются от 166 до 244 рублей в месяц. Коммуналка будет оплачиваться отдельно и полностью зависеть от количества потребляемой электроэнергии.

Областной УКС уже также начал строить 40-квартирный электродом на проспекте Шмидта, 3, который намерены сдать в эксплуатацию в 2021-м. Это будет кирпичная пятиэтажка. Квартиры — одно-, двух- и трехкомнатные площадью 40,78 м2, 58,24 м2 и 80,53 м2 соответственно.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий стоимость квадратного метра без отделки будет 1 167,47 рубля в пределах нормируемой площади, за ее пределами — 1 332,35 рубля.

Для обычных дольщиков «квадрат» обойдется в 1418,34 рубля — для физлиц, 1638,18 рублей — для юрлиц и предпринимателей, сообщается на сайте застройщика.









А на другом конце города Могилевский домостроительный комбинат строит двухподъездную 10-этажную панельку из железобетона — тоже полностью на электроотоплении. Жилищный кооператив назвали «Родны кут». Тут будет 80 квартир — одно-, двух- и трехкомнатных площадью 43,88 — 79,19 м2. Все они будут без отделки.

На конец июля 2020 года стоимость квартир в ЖК «Родны кут» оценивали в сумму 19,17 — 34,4 тыс. долларов в эквиваленте. То есть стоимость «квадрата» — в районе 1133 рубля.

В целом специалисты говорят о том, что говорить об эффективности электродомов пока не приходится. Во-первых, непонятно, сколько в итоге будет «весить» жировка. Во-вторых, электродома, по сути, «завязаны» на запуск Островецкой АЭС. А в нынешних условиях, по приблизительным подсчетам, жизнь в квартирах электродомов будет стоить примерно столько же, сколько и в обычных.