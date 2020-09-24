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Оплачивать проезд можно будет без валидатора. Как это работает?
Источник материала: Myfin
Технология уникальна тем, что не требует специального оборудования. Смартфон в платежный терминал превращает приложение tapXphone которое разработала IBA Group на основе технологии Visa Tap to Phone. Платить за проезд можно бесконтактной картой, телефоном, умными часами, фитнес-браслетом или другим устройством с поддержкой NFC-модуля.
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В Беларуси запустили бесконтактную систему оплаты проезда, которой не требуются валидаторы. Функцию терминалов выполняют обычные телефоны водителя и кондуктора....
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