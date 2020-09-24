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Youtube: Искусственный интеллект снимает маски с омона

24.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Омоновцам, собровцам, алмазовцам, подросткам из внутренних войск, тихарям, кэгэбэшникам и прочей неисти, слоняющейся по улицам и скверам белорусских городом с дубинками, помповыми ружьями и дробовиками, наглядно продемонстрировали возможности искусственного интеллекта.

В опубликованном на Youtube ролике Андрей Максимов на пальцах объясняет силовикам, что какое бы количество носков они не намотали бы на свои лица, AI все равно явит миру и их детям настоящие лица.

Автор предлагает силовикам поехать в город, где их пока еще никто не знает, снять маску и пройти в колонне протестующих, чтобы понять ради чего собственно вышли на улицы те, кого они, силовики, затем так неистово избивают.

Итак, ОМОН Unmasked:

 
 
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Омоновцам, собровцам, алмазовцам, подросткам из внутренних войск, тихарям, кэгэбэшникам и прочей неисти, слоняющейся по улицам и скверам белорусских городом с...
 
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