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UEFA переносит свой конгресс-2021 из Минска в Швейцарию

24.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA принял решение перенести конгресс организации, намеченный на 2021 год, в Швейцарию.

Как сообщает пресс-служба организации, конгресс, который изначально планировался на 2 марта 2021 года в Минске, был отложен из-за политической ситуации в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA принял решение перенести конгресс организации, намеченный на 2021 год, в Швейцарию.
 
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