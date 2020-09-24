UEFA переносит свой конгресс-2021 из Минска в Швейцарию

Источник материала: АФН

Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA принял решение перенести конгресс организации, намеченный на 2021 год, в Швейцарию.

Как сообщает пресс-служба организации, конгресс, который изначально планировался на 2 марта 2021 года в Минске, был отложен из-за политической ситуации в Беларуси.