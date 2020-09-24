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Платформа опровергает фейки: «Голос» не давал Лукашенко 61%

24.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Платформа «Голос» опровергла известные фейки, связанные с некорректной или неправильной интерпретацией данных платформы об итогах голосования на выборах президента в Беларуси.

«В последнее время мы слышим много фальшивых заявлений о результатах выборов:

❌ Александр Лукашенко клянется на концерте со сцены, что он точно набрал 80%

❌ новый губернатор Гродненской области Владимир Караник на встрече с «Гродно Азотом» говорит, что «Голос» дал Лукашенко 63%

❌ Владимир Соловьев утверждает, что «Голос» дал Лукашенко 61%

❌ российские "Ведомости" делают собственную аналитику якобы на данных «Голоса» и говорят, что Лукашенко едва ли мог набрать электоральное большинство, но возможно мог набрать 50,8%».

Создатели платформы утверждают, что все перечисленные заявления являются ложью.

«Отчет «Голоса» и интерактивная карта с участками доступен всем желающим и там по-прежнему неопровержимые доказательства того, что:

 
Теги: Гродно
 
 
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Платформа «Голос» опровергла известные фейки, связанные с некорректной или неправильной интерпретацией данных платформы об итогах голосования на выборах...
 
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