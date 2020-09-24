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Платформа опровергает фейки: «Голос» не давал Лукашенко 61%
Источник материала: АФН
Платформа «Голос» опровергла известные фейки, связанные с некорректной или неправильной интерпретацией данных платформы об итогах голосования на выборах президента в Беларуси.
«В последнее время мы слышим много фальшивых заявлений о результатах выборов:
❌ Александр Лукашенко клянется на концерте со сцены, что он точно набрал 80%
❌ новый губернатор Гродненской области Владимир Караник на встрече с «Гродно Азотом» говорит, что «Голос» дал Лукашенко 63%
❌ Владимир Соловьев утверждает, что «Голос» дал Лукашенко 61%
❌ российские "Ведомости" делают собственную аналитику якобы на данных «Голоса» и говорят, что Лукашенко едва ли мог набрать электоральное большинство, но возможно мог набрать 50,8%».
Создатели платформы утверждают, что все перечисленные заявления являются ложью.
«Отчет «Голоса» и интерактивная карта с участками доступен всем желающим и там по-прежнему неопровержимые доказательства того, что:
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Платформа «Голос» опровергла известные фейки, связанные с некорректной или неправильной интерпретацией данных платформы об итогах голосования на выборах...
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