|
Оправился: Девятовский удалил пост о том, что Лукашенко - не его президент
Источник материала: Партизан
Уже бывший председатель БФЛА Вадим Девятовский удалил из своего аккаунта в Facebook пост о президенте.
Напомним, 21 августа Девятовский на своей странице написал: «Лукашенко – не мой президент!!!» Позже он объяснил свой поступок, отметив, что никогда не был за насилие, заявив, что его прежняя позиция по поддержке Лукашенко была ошибочной.
Сегодня Девятовского на посту председателя БФЛА сменил Иван Тихон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже бывший председатель БФЛА Вадим Девятовский удалил из своего аккаунта в Facebook пост о президенте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)