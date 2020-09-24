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Оправился: Девятовский удалил пост о том, что Лукашенко - не его президент

24.09.2020 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже бывший председатель БФЛА Вадим Девятовский удалил из своего аккаунта в Facebook пост о президенте.



Напомним, 21 августа Девятовский на своей странице написал: «Лукашенко – не мой президент!!!» Позже он объяснил свой поступок, отметив, что никогда не был за насилие, заявив, что его прежняя позиция по поддержке Лукашенко была ошибочной.

Сегодня Девятовского на посту председателя БФЛА сменил Иван Тихон.
 
 
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Уже бывший председатель БФЛА Вадим Девятовский удалил из своего аккаунта в Facebook пост о президенте.
 
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