Оправился: Девятовский удалил пост о том, что Лукашенко - не его президент









Напомним, 21 августа Девятовский на своей странице написал: «Лукашенко – не мой президент!!!» Позже он объяснил свой поступок, отметив, что никогда не был за насилие, заявив, что его прежняя позиция по поддержке Лукашенко была ошибочной.





Сегодня Девятовского на посту председателя БФЛА сменил Иван Тихон.