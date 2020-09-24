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Из-за политической обстановки: конгресс УЕФА 2021 года перенесен из Беларуси в Швейцарию
Источник материала: Партизан
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести конгресс организации, запланированный на 2021 год, в Швейцарию.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Конгресс, который изначально был запланирован на 2 марта 2021 года в Минске, перенесен из-за политической обстановки в стране, сообщает
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Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести конгресс организации, запланированный на 2021 год, в Швейцарию.
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