ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за политической обстановки: конгресс УЕФА 2021 года перенесен из Беларуси в Швейцарию

24.09.2020 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести конгресс организации, запланированный на 2021 год, в Швейцарию.


Об этом сообщает пресс-служба организации.

Конгресс, который изначально был запланирован на 2 марта 2021 года в Минске, перенесен из-за политической обстановки в стране, сообщает @nashaniva.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести конгресс организации, запланированный на 2021 год, в Швейцарию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Небоскреб, вдохновленный бутоном цветка, построят в Гонконге по проекту бюро Захи Хадид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика