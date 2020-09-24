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Со страницы Девятовского в «Фейсбуке» исчезла запись «Лукашенко — не мой президент!»
Источник материала: Навiны
Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост о том, что больше не считает Александра Лукашенко своим президентом.
Девятовский, ранее поддерживавший Лукашенко,
Позже, в интервью
На посту главы БФЛА Девятовского сменил Иван Тихон.
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Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост о том, что больше не считает Александра Лукашенко своим президентом.
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