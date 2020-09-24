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Со страницы Девятовского в «Фейсбуке» исчезла запись «Лукашенко — не мой президент!»

24.09.2020 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост о том, что больше не считает Александра Лукашенко своим президентом.

Со страницы Девятовского в «Фейсбуке» исчезла запись «Лукашенко — не мой президент!»

Девятовский, ранее поддерживавший Лукашенко, оставил это сообщение на своей странице в Facebook 21 августа.

Позже, в интервью Tribuna.com, он пояснил свою точку зрения: «Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Facebook — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче».

На посту главы БФЛА Девятовского сменил Иван Тихон.

 
 
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Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост о том, что больше не считает Александра Лукашенко своим президентом.
 
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