Со страницы Девятовского в «Фейсбуке» исчезла запись «Лукашенко — не мой президент!»

Бывший председатель Белорусский федерации легкой атлетики Вадим Девятовский удалил пост о том, что больше не считает Александра Лукашенко своим президентом.





Девятовский, ранее поддерживавший Лукашенко, оставил это сообщение на своей странице в Facebook 21 августа.

Позже, в интервью Tribuna.com , он пояснил свою точку зрения: «Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Facebook — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче».

На посту главы БФЛА Девятовского сменил Иван Тихон.