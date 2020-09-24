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Мингорсуд не удовлетворил жалобу Ильи Салея на заключение под стражу

24.09.2020 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, остается под стражей в СИЗО на улице Володарского в столице.

Мингорсуд не удовлетворил жалобу Ильи Салея на заключение под стражу

Минский городской суд 24 сентября отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения в отношении Салея, сообщила пресс-служба КС.

В первой инстанции — суде Партизанского района Минска — в удовлетворении жалобы на меру пресечения Салею было отказано 21 сентября.

Салей был задержан утром 9 сентября, в его квартире провели обыск. В тот же день в Минске был задержан член президиума КС юрист Максим Знак. Тогда стало также известно, что задержанная накануне на белорусско-украинской границе Мария Колесникова находится в СИЗО.

Все трое являются обвиняемыми по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Обвинение Колесниковой предъявили 16 сентября, Салею и Знаку — 18 сентября.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными, а международная правозащитная организация Amnesty International объявила всех задержанных членов КС и их соратников узниками совести.

Уголовное дело было возбуждено по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Остальные либо арестованы по уголовным делам, либо вынужденно покинули Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, остается под стражей в СИЗО на улице Володарского в столице.
 
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