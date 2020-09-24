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Леса запретили посещать в двух десятках районах

24.09.2020 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 22 районах Беларуси. Нарушителям грозит административная ответственность.

Леса запретили посещать в двух десятках районах
Источник: ОНТ

По сообщению пресс-службы Министерства лесного хозяйства, в Минской области нельзя отправляться в лес в Березинском, Вилейском, Воложинском, Крупском, Любанском, Молодечненском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском и Минском районах.

На Гомельщине запрещено посещать леса в Ельском, Житковичском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком и Лельчицком районах.

Ограничения вводятся из-за высокого класса пожарной опасности. Основная цель запретов — обеспечить безопасность граждан, сохранность лесного фонда.

 
 
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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 22 районах Беларуси. Нарушителям грозит административная ответственность.
 
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