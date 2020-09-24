Леса запретили посещать в двух десятках районах

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 22 районах Беларуси. Нарушителям грозит административная ответственность.



Источник: ОНТ

По сообщению пресс-службы Министерства лесного хозяйства, в Минской области нельзя отправляться в лес в Березинском, Вилейском, Воложинском, Крупском, Любанском, Молодечненском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском и Минском районах.

На Гомельщине запрещено посещать леса в Ельском, Житковичском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком и Лельчицком районах.

Ограничения вводятся из-за высокого класса пожарной опасности. Основная цель запретов — обеспечить безопасность граждан, сохранность лесного фонда.