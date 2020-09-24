В «Великом камне» построят бимодальный железнодорожный терминал

Новым резидентом индустриального парка «Великий камень» стало ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй», сообщили в пресс-службе индустриального парка.



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С 2021 года компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству в парке бимодального железнодорожного терминала. В проекте участвуют АО «Дуйсбургер Хафен» (Германия) — управляющая компания Дуйспорта, крупнейшего в мире внутриконтинентального порта, резидент парка ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги», а также «Хупак Интермодал СА» (Швейцария), ведущий сетевой оператор интермодальных перевозок в Европе.

При выходе терминала на проектную мощность объем грузоперевозок составит 180 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).