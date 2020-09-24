В коробке с iPhone 12 будет плетеный кабель USB-C — Lightning?

Источник материала: Onliner

Слухи утверждают, что предстоящая модель iPhone 12 будет комплектоваться новым кабелем USB-С на Lightning. В качестве материала для кабеля будет использоваться плетеная ткань. Изображения соответствующего кабеля появились в Twitter.

Он заменит стандартный кабель с резиновым покрытием, который поставляется в коробке с актуальными iPhone. Предполагается, что новинка будет более устойчивой к износу по сравнению с предшественником, который начинает истираться и заламываться спустя несколько месяцев использования. На это владельцы «айфонов» жаловались регулярно.

Новый плетеный кабель может быть единственным аксессуаром, который будет поставляться в коробке с iPhone 12. Сообщалось, что в этом году в угоду удешевлению в коробки не будут класть наушники и адаптер питания.