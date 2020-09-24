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Средняя зарплата в августе упала. По курсу она меньше чем $500

24.09.2020 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе составила 1276,4 рубля, сообщает Белстат. В июле она была больше на 11,1 рубля. По нынешнему курсу средняя августовская зарплата равна чуть более $490.

Традиционно среди регионов больше всех зарабатывает столица — 1766,2 рубля в среднем на человека. На втором месте Минская область — 1300,3 рубля. Тройку лидеров замыкает Гомельщина с 1138,1 рубля. Аутсайдером списка стала Могилевская область. Средняя зарплата на одного работника здесь — 1052,9 рубля.

Средняя зарплата в августе упала. По курсу она меньше чем 0

Рейтинг среди сфер деятельности тоже предсказуем. Айтишники зарабатывают больше всех — 5334 рубля в среднем на работника, деятельность, связанная с грузовым воздушным транспортом, — 2853,1 рубля, сфера финансовых услуг и страхования — 2620,2 рубля.

Если в прошлом месяце ваша зарплата или другие доходы (алименты и др.) претерпели небывалые изменения, расскажите об этом на ds@onliner.by или в Telegram по нику @dashaspevak.

 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе составила 1276,4 рубля, сообщает Белстат. В июле она была больше на 11,1 рубля. По...
 
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