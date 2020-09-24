"Стрела" будет дежурить на дорогах Минской области в выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. В ближайшие выходные Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодорог, а в Минской области к дежурству привлекут сотрудников специального подразделения "Стрела", сообщили Sputnik в пресс-службе ГАИ столичного региона. Как уточнила официальный представитель областной Госавтоинспекции Екатерина Сильченко, сотрудники "Стрелы" проведут отработку пяти магистралей.

"В частности, это трассы М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии, Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи, Р63 Борисов — Вилейка - Ошмяны и Р67 Борисов - Березино – Бобруйск. Проверять будут все: документы, состояние водителей и их транспортных средств. Привлечение к работе "Стрелы" – наша обычная практика. Перед выходными иногда отрабатываем дороги в усиленном режиме. С политическими моментами это никак не связано", – пояснила собеседница.

ГАИ рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными, не спешить во время движения, быть дисциплинированными и взаимно вежливыми.

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