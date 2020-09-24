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"Петросян в каждой программе использовал его голос": умер Вячеслав Войнаровский
24.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ушел из жизни народный артист России Вячеслав Войнаровский, известный многим не только как классический певец и киноактер, но и как постоянный участник юмористических телепрограмм. Об артисте вспоминает его коллега по популярной телепередаче Евгения Петросяна "Кривое зеркало", заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский.
© Photo : Facebook / Белорусский союз художников
"Войнаровский был очень скромным человеком с потрясающим голосом, его очень любили зрители. И Евгений Ваганович Петросян всегда старался, чтобы его уникальные вокальные данные были использованы в каждой программе. Вячеслав был человеком хорошего настроения, никогда ни о ком плохо не отзывался", – вспоминает Крыжановский.
Вячеславу Войнаровскому было 74 года. Он был солистом Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, также выступал в Большом театре, Венской камерной опере и театре Комунале в Болонье. Войнаровский играл эпизодические роли в фильмах "Гараж", "Фантазер", "Медики", снимался в телепередачах "Смехопанорама" и "Два рояля".
Комментарий Евгения Крыжановского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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