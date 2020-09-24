Эксперт: выгодное решение о переводе белорусских грузов в порты РФ найдется

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Скорость и объемы перевода белорусского экспорта на российские порты зависит от цен и скидок, заявил в эфире видеомоста в МПЦ Sputnik редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Отвечая на вопрос - каковы перспективы переориентации белорусского экспорта с портов балтийских республик на российские гавани, аналитик напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин предлагал перенаправить грузопотоки калия и нефтепродуктов.

"Такие поставки были разово осуществлены. С учетом транспортного плеча, несмотря на то, что РЖД предоставили 50% скидки, с учетом оплаты услуг стивидорных компаний (занимающиеся погрузкой и разгрузкой судов – Sputnik) в Приморске и Усть-Луге, получилось, что Беларусь переплатила. На этом эксперимент и был прекращен", - рассказал российский эксперт.

По его словам, позиция белорусской стороны, которая отказалась платить лишние десять долларов, была справедливой. Поэтому транзитные маршруты сохранили свою привязку к портам балтийских республик.

После того, как президент Беларуси заявил о готовности изъять грузы из портов на Прибалтике, начались переговоры. Переговоры займут определенное время.

"Это не происходит в режиме ошпаренной кошки. Здесь предстоят переговоры и с РЖД, с владельцами железнодорожных цистерн, со стивидорными компаниями, с портами, которые расширили свои мощности. Взаимовыгодное решение будет найдено, было бы желание", - надеется Борис Марцинкевич.

При этом аналитик считает, что решение может быть найдено, если РЖД "немного ужмется" и найдутся "понятливые" стивидорные компании. Если белорусские НПЗ будут работать в привычном режиме, то объем около шести миллионов тонн нефтепродуктов готова принять Ленинградская область вместо Клайпеды.

"Весь вопрос в том, как согласуют цены и скидки", - констатировал он.