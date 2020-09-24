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Проект календаря праздничных дней в России – 2021
24.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Проект предложений о переносе выходных в 2021 году подготовило Минтруда и соцзащиты России.
Согласно предлагаемому графику переносов, новогодние праздники в 2021 году в России продлятся с 1 по 10 января.
Дополнительный выходной запланирован на День защитника Отечества (нерабочие дни с 21 по 23 февраля).
По три выходных дня, с субботы по понедельник, запланированы на Международный женский день, День Труда, День Победы и День России.
Выходные на День народного единства продлятся с 4 по 7 ноября.
Подробнее о том, когда в России в 2021 году намечены выходные дни – в инфографике
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Минтруда и соцзащиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней. Проект календаря праздничных дней в России в 2021 году – в...
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