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Проект календаря праздничных дней в России – 2021

24.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Проект предложений о переносе выходных в 2021 году подготовило Минтруда и соцзащиты России.

Согласно предлагаемому графику переносов, новогодние праздники в 2021 году в России продлятся с 1 по 10 января.

Дополнительный выходной запланирован на День защитника Отечества (нерабочие дни с 21 по 23 февраля).

По три выходных дня, с субботы по понедельник, запланированы на Международный женский день, День Труда, День Победы и День России.

Выходные на День народного единства продлятся с 4 по 7 ноября.

Подробнее о том, когда в России в 2021 году намечены выходные дни – в инфографике РИА Новости.

 
 
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Минтруда и соцзащиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней. Проект календаря праздничных дней в России в 2021 году – в...
 
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