ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выделение квот на обучение в РФ: мест будет больше, а сама система реформирована

24.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik, Алексей Стефанов. Депутат Госдумы РФ Евгений Примаков был назначен руководителем Россотрудничества в конце июня этого года. Он сразу же пообещал серьезные перемены в деятельности российского агентства. Одной из болезненных тем новый глава Россотрудничества обозначил систему выделения квот на обучение в российских вузах для иностранных граждан.

© Sputnik / Артур Лебедев
Иностранным студентам стало проще работать в России – детали нового закона

"Число квот будет увеличиваться - президент (глава РФ Владимир Путин – Sputnik) же сказал, что их будет больше. К 2023 году число квот должно увеличиться в два раза. Но мы с коллегами из Минобрнауки, из Госдумы обсуждаем, что сама история про квоты не очень эффективна", - сказал агентству Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков.

И привел в пример Беларусь, на которую было выделено большое количество бюджетных мест в вузах, однако России "тяжело тягаться даже с Польшей".

"Поляки дают возможность не просто учиться, но еще и некие стипендии, гранты для студентов выделяют. Нам сложно конкурировать, если мы предлагаем ребятам просто приходить и учиться. Нужно усовершенствовать систему, чтобы в какой-то момент хотя бы в части этих квот появился компонент грантов и стипендий. Чтобы не просто – идите и учитесь, а - вот вам билет, чтобы долететь, вот вам возможность оплатить жилье или общежитие", - отметил Примаков.

Россотрудничество заинтересовано в том, чтобы иностранные студенты, приезжая в Россию, становились высококлассными специалистами, экспертами в той сфере, в которой учатся, подчеркнул глава агентства. И после обучения возвращались домой, занимали там значимые для них позиции, получали хорошую работу. Однако при нынешней системе часто эти планы не удается претворить в жизнь.

"Есть ребята, которые приезжая в Россию, оказываются в тяжелых обстоятельствах, они уходят работать дворниками, таксистами. Это неправильно даже с точки зрения расходования наших бюджетных средств на обучение этих ребят", - пояснил глава Россотрудничества.

И добавил, что пока четких планов по реформированию системы выделения квот нет, "планы – это уже что-то более или менее четкое, сверстанное", проблема еще только обсуждается. Однако без реформирования уже не обойтись, уверен Евгений Примаков. 

Вопрос увеличения квот с 15 до 30 тысяч бюджетных мест для иностранных студентов широко обсуждался в Госдуме в начале 2020 года. Тогда председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, называл цифру в 15 тысяч мест не соответствующей международной роли и гуманитарной силе России. И также приводил в пример Польшу, которая только для граждан Беларуси выделяет 10 тысяч бюджетных мест, и Румынию, которая бесплатно ежегодно обучает 5 тысяч граждан Молдовы. В то время как число заявок иностранцев на обучение в России приблизилось к 100 тысячам человек. В итоге в планах Минобрнауки увеличить число квот для иностранных студентов до 30 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формат предоставления бесплатных мест в российских вузах абитуриентам из стран ближнего зарубежья и Балтии нужно реформировать, считает глава Россотрудничества...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минэнерго резолюцию Сейма Литвы по БелАЭС назвали сугубо политической
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика