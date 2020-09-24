В Минэнерго резолюцию Сейма Литвы по БелАЭС назвали сугубо политической

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Сооружение Белорусской атомной электростанции осуществляется в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности, а претензии литовской стороны не обоснованы, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Беларуси.

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию об угрозе ядерной безопасности Европы, которая якобы исходит от БелАЭС . В ней содержится призыв к Европейской группе регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) принять все меры для остановки начала эксплуатации реакторов станции до тех пор, "пока не будут развеяны все сомнения относительно строительства и готовности этой станции к соблюдению международных требований ядерной безопасности".

В министерстве энергетики Беларуси подобную резолюцию считают "очередной попыткой вмешательства во внутренние дела" и сугубо политическим шагом.

"Вопросы безопасности Белорусской АЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе", - говорится в заявлении ведомства.

Большинство претензий литовской стороны, в том числе тезисы резолюции, в министерстве считают домыслами, которые не имеют под собой обоснованных аргументов.

Так, в документе написано о загрузке ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока без соответствующего разрешения регулирующих органов. Представители министерства уверяют, что данная информация не соответствует действительности, а БелАЭС возвели в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности, о чем есть соответствующие подтверждения от МАГАТЭ.

Напомним, пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября , второй же должны ввести в промышленную эксплуатацию в следующем году. Общая мощность двух реакторов ВВЭР-1200 составляет 2400 МВт.