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В Минэнерго резолюцию Сейма Литвы по БелАЭС назвали сугубо политической
24.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Сооружение Белорусской атомной электростанции осуществляется в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности, а претензии литовской стороны не обоснованы, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Беларуси.
© Photo : БелАЭС
Накануне Сейм Литвы принял резолюцию об угрозе ядерной безопасности Европы, которая якобы исходит от
В министерстве энергетики Беларуси подобную резолюцию считают "очередной попыткой вмешательства во внутренние дела" и сугубо политическим шагом.
"Вопросы безопасности Белорусской АЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе", - говорится в заявлении ведомства.
Большинство претензий литовской стороны, в том числе тезисы резолюции, в министерстве считают домыслами, которые не имеют под собой обоснованных аргументов.
Так, в документе написано о загрузке ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока без соответствующего разрешения регулирующих органов. Представители министерства уверяют, что данная информация не соответствует действительности, а БелАЭС возвели в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности, о чем есть соответствующие подтверждения от МАГАТЭ.
Напомним, пуск первого энергоблока БелАЭС
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По мнению представителей ведомства, большинство претензий литовской стороны к безопасности Островецкой атомной электростанции основываются на домыслах.
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