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В Минэнерго резолюцию Сейма Литвы по БелАЭС назвали сугубо политической

24.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Сооружение Белорусской атомной электростанции осуществляется в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности, а претензии литовской стороны не обоснованы, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Беларуси.

© Photo : БелАЭС
Пуск БелАЭС назначен на 7 ноября

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию об угрозе ядерной безопасности Европы, которая якобы исходит от БелАЭС. В ней содержится призыв к Европейской группе регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) принять все меры для остановки начала эксплуатации реакторов станции до тех пор, "пока не будут развеяны все сомнения относительно строительства и готовности этой станции к соблюдению международных требований ядерной безопасности".

В министерстве энергетики Беларуси подобную резолюцию считают "очередной попыткой вмешательства во внутренние дела" и сугубо политическим шагом.

"Вопросы безопасности Белорусской АЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе", - говорится в заявлении ведомства.

Большинство претензий литовской стороны, в том числе тезисы резолюции, в министерстве считают домыслами, которые не имеют под собой обоснованных аргументов.

Так, в документе написано о загрузке ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока без соответствующего разрешения регулирующих органов. Представители министерства уверяют, что данная информация не соответствует действительности, а БелАЭС возвели в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности, о чем есть соответствующие подтверждения от МАГАТЭ.

Напомним, пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, второй же должны ввести в промышленную эксплуатацию в следующем году. Общая мощность двух реакторов ВВЭР-1200 составляет 2400 МВт.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению представителей ведомства, большинство претензий литовской стороны к безопасности Островецкой атомной электростанции основываются на домыслах.
 
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