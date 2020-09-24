Эксперт: Беларусь получит газ по российским ценам при одном условии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Беларусь может получить голубое топливо по ценам для Смоленской области, заявил в эфире видеомоста в МПЦ Sputnik редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Отвечая на вопрос, при каких условиях белорусская сторона может рассчитывать на российский газ по цене как для Смоленской области, эксперт сказал, что "ответ на этот вопрос уже неоднократно давало руководство России".

"В любом случае, если возникнет, наконец, гармонизация налогового законодательства внутри Союзного государства, то можно говорить о снижении цен для Беларуси до уровня, который имеется сейчас на территории Смоленской области", – сказал он.

По словам Бориса Марцинкевича, препятствием для воплощения в жизнь этого решения стало отсутствие желания у белорусской стороны выполнять дорожную карту по интеграции в сфере энергетики в конце прошлого года.

"Сейчас в жизни Беларуси наступил иной этап. После визита Лукашенко в Сочи, где прошли переговоры с Путиным, речь снова зашла о необходимости выполнять эти 32 дорожные карты, которые нужны для реализации союзного договора. Он был подписан в прошлом веке, настало время наполнить его новыми смыслами", – напомнил российский аналитик.

В ответе на вопрос, а может ли Минск перейти на спотовые закупки газа, он подчеркнул, что если Беларусь хочет рисковать так же, как Европа, и переходить на спотовую торговлю, тогда нужно разбираться, как выглядят европейские правила торговли газом на бирже.

"Там нет такого понятия, как отложенный платеж. Если сейчас ведутся переговоры о предоставлении нового межгосударственного кредита России для Беларуси и основная его часть будет направлена на ликвидацию задолженности перед Газпромом, то в режиме спотовой торговли такая ситуация невозможна", – констатировал Борис Марцинкевич.

Дело в том, что без осуществления платежа за газ никто не поставляет голубое топливо. В случае, если нет денег на закупку газа, он просто не идет.

"Понравится ли Беларуси такой режим? Понравится ли это потребителям в Беларуси, как промышленным, так и физическим? Мне кажется, что нет", – уверен российский эксперт.

Напомним, в середине сентября посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики республики Виктор Каранкевич обсудили с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы дальнейшего сотрудничества .

Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку по территории республики действительны до конца 2020 года. В феврале текущего года "Газпромом" и правительство Беларуси подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа. Стоимость одной тысячи кубометров газа для Беларуси на 2020 год была установлена в размере 127 долларов.

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