Отец Марии Колесниковой получил от нее письмо

Источник материала: Ежедневник

фото: facebook.com

Письмо из Жодино, где находится Мария, шло полторы недели.

Напомним, что Марии Колесниковой было предъявлено обвинение по статье ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).

Как сообщается на странице Марии в Facebook, ее отец, наконец, получил от нее письмо с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте.

«Маша передает всем привет, волнуется за нас всех и просит не сдаваться», - пишут родные Марии.

Мария сообщает также, что с ней все в порядке, условия содержания «терпимые», а ее новые подруги – «замечательные».

Мария просит родных не сдаваться.

«Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо :))))) У них везде БАРДАК И ХАОС. И это не шутка.», - пишет Мария.



