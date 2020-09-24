В Беларуси на рассмотрении 280 административных дел по поводу участия в митингах несовершеннолетних

Источник материала: Ежедневник

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Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка.

Нацкомиссия по правам ребенка поддерживает подходы по ужесточению ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Напомним, ранее о необходимости усиления ответственности родителей за участие их детей в несанкционированных митингах заявил Генпрокуратура .

"На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - цитирует Петришенко Белта .

По его словам, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей. "Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - добавил вице-премьер.

26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности.

Вице-премьер также прокомментировал инцидент с беременной женщиной в Гомеле, которая принимала участие в протестах: «"Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием".

Он заявил, что пособия, которые выплачивает государство на детей, не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях. "Мы будем это пресекать и смотреть, чтобы деньги ушли на содержание детей", - добавил вице-премьер.