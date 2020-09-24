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В Беларуси сократилась средняя зарплата. В минусе как Минск, так и почти все области

24.09.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в Беларуси в августе составила 1276,4 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 11,1 рубля меньше, чем в июле. Средняя зарплата упала как в Минске, так и в областях, кроме Витебской, где она осталась на прежнем уровне (выросла примерно на 30 копеек).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Средняя зарплата в августе сократилась в Минске и во всех областях, кроме Витебской. К примеру, в столице этот показатель упал на 10,4 рубля — до 1766,2 рубля. 

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в августе после всех обязательных вычетов составила около 1098 рублей.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде. 

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя зарплата упала как в Минске, так и в областях, кроме Витебской, где она осталась на прежнем уровне (выросла примерно на 30 копеек).
 
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