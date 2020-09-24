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Вы управляли машиной силой мысли? На выставке гоночного болида в Минске у вас будет шанс это попробовать

24.09.2020 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси впервые покажут демонстрационный болид британской автогоночной команды. Это стало возможно благодаря бренду бестабачных паучей VELO, который сотрудничает с McLaren Racing.

Где посмотреть на гоночный болид 

Выставка культовой машины с открытыми колесами пройдет с 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall – рассматривать и фотографировать её в эти дни можно сколько угодно. 

Также на выставке обещают разные активации, принимая участие в которых можно будет выиграть призы от брендов VELO и McLaren Racing. Говорят, можно будет почувствовать себя настоящим комментатором королевских гонок F1, стать участником квиза, а также испытать себя в соревнованиях нейрогонок, в которых
необходимо управлять машинами силой мысли. Неплохо звучит, не правда ли (важно: в конкурсах смогут принять участие только совершеннолетние). 

Кстати, в этот уикенд (26-27 сентября) в Сочи состоится этап «Формулы-1», в котором команду McLaren Racing представят молодые титулованные пилоты Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Если вы не знали, команда McLaren Racing была основана новозеландским автогонщиком Брюсом Маклареном в 1963 году. В свою первую гонку F1 команда вышла в 1966 году, с тех пор McLaren выиграла 20 чемпионатов мира и более 180 Гран-при «Формулы-1».

Партнерство VELO и McLaren, как заявляют бренды, основывается на передовых технологиях: «Лучшее завтра» – девиз компании «Бритиш Американ Тобакко», представившей на беларуском рынке никотиновый продукт VELO. В свою очередь, McLaren Racing является ведущей командой с репутацией новатора в области технологий и дизайна». 

Справка: потребление никотиновых паучей без табака VELO не связано с горением. VELO содержит никотин и вызывает привыкание. Предназначен только для совершеннолетних потребителей никотина.

ООО «Литл Мо»
УНП 192755080

 
 
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В Беларуси впервые покажут демонстрационный болид британской автогоночной команды. Это стало возможно благодаря бренду бестабачных паучей VELO, который...
 
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