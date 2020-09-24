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США, Британия и Канада в пятницу могут ввести санкции в отношении отдельных граждан Беларуси

24.09.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции в отношении граждан Беларуси из-за фальсификации выборов 9 августа и последующего насилия в отношении мирных демонстрантов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с этим вопросом.

Четыре источника на условиях анонимности сказали, что санкции США, Великобритании и Канады могут вступить в силу уже в эту пятницу, чему помешать может только проблема координации действий между тремя странами.

Источники заявили, что санкции направлены на то, чтобы показать, какие последствия будут иметь спорные выборы и [жесткие] обращения с протестующими в Беларуси.

Один из источников сказал, что в списке трех стран присутствуют 8 фамилий, однако список может измениться.

 
 
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Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции в отношении граждан Беларуси из-за фальсификации выборов 9 августа и последующего насилия в...
 
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