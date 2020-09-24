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"Это начало конца": что думают о тайной инаугурации белорусские политики

24.09.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 сентября во Дворце Независимости в Минске втайне от белорусов прошла инаугурация Лукашенко. О проведении "торжества" заранее не сообщалось — о нём не знали даже некоторые приглашенные туда гости!

"Это начало конца": что думают о тайной инаугурации белорусские политики
На мероприятии присутствовали несколько сотен сторонников Лукашенко — силовики, журналисты государственных СМИ, чиновники и артисты. Впервые на церемонию не пригласили дипломатов.

О чём говорит такая “тайная инаугурация”? Еврорадио поинтересовалось у известных белорусских политиков.

“Страх, слабость, неуверенность”

Александр Милинкевич, бывший кандидат в президенты:

— Некоторые друзья реагируют на это со слезами на глазах, а я счастлив. Это показывает полную агонию власти. Понятно, что она всё больше боится — да и есть чего. Конечно, он не отдаст власть, будет до конца, но такая инаугурация — это страх, слабость, неуверенность в себе. Даже дипломатов не пригласить — это же железная традиция! 

Это всё — начало конца. Лучше было бы оттягивать инаугурацию, чем провести её вот так. Помню, как в 2006 году Лукашенко был в нехорошей позиции после “плошчы”, которую устроила белорусская молодёжь, и долго не проводил инаугурацию. Отгородился на площади, пригласил только своих, но это все равно было публично.

Народ справедливо возмущён. Протесты — лучший ответ. Я понимаю, что приходит некоторая усталость, когда люди не видят результата, но он не может быть сразу. Та поддержка из-за границы, которая ощущается сейчас, — такого не было никогда.

“Президент исключительно для ОМОНа и горстки чиновников”


Павел Латушко, бывший дипломат и руководитель Купаловского театра, член Координационного совета, прокомментировал инаугурацию в своём телеграм-канале:

— Мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провёл спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезённых чиновников. 

Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников.

У него был шанс уйти… Но всё же синие пальцы сделали своё чёрное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов. 

Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!


“Поклонников у него осталось очень мало”


Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси:

— Лукашенко может устроить любой цирк, чтобы пытаться скрыть свои фальсификации. Но очевидно, что он провалился на выборах. Он будет и дальше собирать собрания своих поклонников, которых у него осталось очень мало… Но тут и комментировать нечего.

Однако Лукашенко ощущает поддержку России. Есть деньги, за которые можно оплачивать зарплаты силовикам. Протесты будут. Но при том количестве силовиков, которые есть у Лукашенко сейчас, будет очень трудно что-то сделать.
 
Теги: Минск
 
 
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23 сентября во Дворце Независимости в Минске втайне от белорусов прошла инаугурация Лукашенко. О проведении "торжества" заранее не сообщалось — о нём не знали даже...
 
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